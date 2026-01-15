Sicurezza è bufera | il governo annuncia 61 poliziotti su Firenze ma ne vanno in pensione oltre 70

Il governo ha annunciato l’arrivo di 61 nuovi agenti di polizia a Firenze, in un contesto di continui confronti sui numeri della sicurezza. Tuttavia, nelle stesse settimane, oltre 70 poliziotti sono andati in pensione, sollevando dubbi sull’effettivo incremento delle risorse disponibili. La questione rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza urbana e sulla capacità delle forze dell’ordine di rispondere alle esigenze della città.

