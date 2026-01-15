Sicurezza è bufera | il governo annuncia 61 poliziotti su Firenze ma ne vanno in pensione oltre 70
Il governo ha annunciato l’arrivo di 61 nuovi agenti di polizia a Firenze, in un contesto di continui confronti sui numeri della sicurezza. Tuttavia, nelle stesse settimane, oltre 70 poliziotti sono andati in pensione, sollevando dubbi sull’effettivo incremento delle risorse disponibili. La questione rimane centrale nel dibattito sulla sicurezza urbana e sulla capacità delle forze dell’ordine di rispondere alle esigenze della città.
Di nuovo scontro sui numeri, come da anni a questa parte. Si parla ovviamente di sicurezza e nello specifico, in questo caso, dei 61 'nuovi' poliziotti annunciati dal governo con destinazione Firenze. Poco dopo l'annuncio di Roma, arriva una dura nota del Siulp Firenze, il Sindacato italiano. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
