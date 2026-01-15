Sicurezza a Chianciano. Si accende il dibattito.

A Chianciano Terme, il recente vertice con il prefetto e le operazioni di sicurezza di rilievo hanno riacceso il confronto sulla situazione locale. L’attenzione si concentra sulle strategie adottate per garantire l’ordine pubblico e la tutela dei cittadini, suscitando riflessioni e discussioni tra le istituzioni e la comunità.

Il vertice con il prefetto e le numerose operazioni ad alto impatto ha riacceso con forza il dibattito politico a Chianciano Terme. A prendere posizione con toni netti è Andrea Marchetti, esponente di Fratelli d’Italia ed ex sindaco. Marchetti invita a una riflessione "seria e orientata alle soluzioni", mettendo in guardia dal rischio che la spettacolarizzazione degli interventi repressivi produca un effetto boomerang, trasmettendo all’esterno l’immagine di una città insicura e lontana dalla sua identità turistica. "Il terzo Cas all’ex Albergo Firenze, nato per l’emergenza ucraina e oggi trasformato in una struttura che ospita migranti extraeuropei deve essere chiuso", chiede Marchetti che propone "il poliziotto di quartiere capace di presidiare le aree più delicate come il Parco a Valle e la Macerina". 🔗 Leggi su Lanazione.it

