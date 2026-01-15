Siamo Pesissimi anziani che non mollano

I Pesissimi, composta da anziani appassionati, ripropone le iconiche canzoni dei Skiantos, autentici protagonisti del rock demenziale. Con un occhio alla memoria e uno alla musica, questa band rivisita con rispetto e semplicità i successi e gli insuccessi di un genere che ha lasciato un segno. Un modo per mantenere viva la passione e condividere un patrimonio culturale tra amici e appassionati.

Ci sono due Skiantos doc nei Pesissimi, nuova band che ripercorre tutti gli "(in)successi" del rock demenziale. I due membri "(af)fondatori" sono Stefano ’Sbarbo’ Cavedoni e Andy ’Bellombrosa’ Dallavalle. A loro si aggiunge l’assistenza "anche medica" di Stefano ’Bitto’ Bittelli al basso e Carlo ’Rullo’ Cavazzoni alla batteria. Si presentano così, dimostrando di non aver perso il gusto per il calembour e l’ironia. A cominciare dal nome, I Pesissimi, "perché siamo anziani che non mollano, tra giochi di parole e repertorio della prima ora", sorride Sbarbo. Cavedoni, avete delle date in programma? "Venerdì 6 marzo saremo alla casa di quartiere Scipione Dal Ferro con il repertorio classico degli Skiantos. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Siamo Pesissimi, anziani che non mollano" Leggi anche: La grinta degli spezzini che non mollano mai. Le Aquile tornano in corsa per restare in B Leggi anche: l “Great Stay” dei Boomers italiani: troppi vecchi che non mollano il lavoro e continuano a risparmiare La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Siamo Pesissimi, anziani che non mollano. Eccomi qui al termine di questi 4 giorni intensi freddi e bellissimi a Parigi! Per me e mio marito seconda volta, con bimba prima volta! Premetto che noi veniamo da Roma ed io sono super freddolosa quindi in previsione del meteo ci siamo portati l’occorrente p facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.