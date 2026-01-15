Si veste da idraulico e finge di riparare i bagni | il trucco del tifoso che è riuscito a entrare gratis allo stadio | Domeniche Bestiali

In un episodio insolito, un tifoso si è travestito da idraulico con l’obiettivo di entrare gratis allo stadio durante una partita. La sua trovata ha suscitato curiosità, dimostrando come l’ingegno possa superare le barriere di accesso. Questo episodio mette in luce l’importanza delle capacità e dell’astuzia nel mondo dello sport, dove spesso è richiesta più inventiva che abilità tecnica.

Capacità, ci vogliono le capacità. Nel pallone vero basta quella di calciare discretamente, o quella di correre, forse di più oggi. Nelle domeniche bestiali invece devi industriarti e fare un po' di tutto: non solo il tifoso, ad esempio, ma pure il bartender e dosare bene il ghiaccio, che pure sugli spalti può sempre servire, o magari in categorie e zone più rustiche lasciar perdere mixer e pestelli ed essere esperti di essenze tipiche locali. Cari vecchi mestieri manuali dunque, sì barista (magari con due r) o bartender, ma vuoi mettere saper fare l'idraulico invece? E pure per gli arbitri, mica si può solo conoscere a memoria il regolamento? Servono acrobazie, break dance, roba alla Neo di Matrix .

