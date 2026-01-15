Si sporge dalla finestra per chiamare il cane bimba precipita nel vuoto

Nel pomeriggio di mercoledì a Lograto, una bambina di 12 anni è caduta dal primo piano di un'abitazione in via Martiri della Libertà. La caduta è avvenuta mentre la giovane sporgeva dalla finestra chiamando il cane. L'episodio ha causato grande preoccupazione tra i residenti, e sul posto sono intervenuti i soccorritori per le prime cure.

Un attimo di distrazione, un gesto istintivo, poi la caduta improvvisa. Attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì a Lograto, dove una bambina di 12 anni è precipitata da una finestra al primo piano di un’abitazione in via Martiri della Libertà, finendo sul vialetto sottostante.Secondo una prima. 🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

