Si spegne a 94 anni Anna Maria Minini Pittini vedova dell’industriale friulano

Da udinetoday.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è spenta all’età di 94 anni Anna Maria Minini Pittini, vedova dell’industriale Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama imprenditoriale friulano. La famiglia e le aziende del territorio ricordano con rispetto e stima il suo contributo e il ruolo di riferimento nel contesto locale.

utto nel mondo imprenditoriale friulano per la scomparsa di Anna Maria Minini Pittini, vedova dell’industriale Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. Aveva 94 anni. La donna si è spenta circondata dall’affetto dei familiari, a seguito di un. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: Ha guidato l'auto fino a 94 anni: ora spegne 100 candeline

Leggi anche: Addio ad Aldo Maria Brachetti Peretti. Per trent’anni alla guida dell’Api. Industriale appassionato di vini

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Si spegne a 94 anni Anna Maria Minini Pittini, vedova dell’industriale friulano; Anna Maria Corradi spegne 100 candeline.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.