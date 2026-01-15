Si spegne a 94 anni Anna Maria Minini Pittini vedova dell’industriale friulano

Si è spenta all’età di 94 anni Anna Maria Minini Pittini, vedova dell’industriale Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama imprenditoriale friulano. La famiglia e le aziende del territorio ricordano con rispetto e stima il suo contributo e il ruolo di riferimento nel contesto locale.

