Si spegne a 94 anni Anna Maria Minini Pittini vedova dell’industriale friulano
Si è spenta all’età di 94 anni Anna Maria Minini Pittini, vedova dell’industriale Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa nel panorama imprenditoriale friulano. La famiglia e le aziende del territorio ricordano con rispetto e stima il suo contributo e il ruolo di riferimento nel contesto locale.
Lutto nel mondo imprenditoriale friulano per la scomparsa di Anna Maria Minini Pittini, vedova dell'industriale Andrea Pittini e madre di Marina e Federico Pittini, attuale presidente del Gruppo Pittini. Aveva 94 anni. La donna si è spenta circondata dall'affetto dei familiari, a seguito di un.
