Si ribaltano con l’Ape gravi marito e moglie

GROSSETO Grave incidente ieri nel primo pomeriggio a Montemerano, frazione di Manciano. A rimanere feriti in maniera seria due anziani, marito e moglie, che stavano viaggiando a bordo di un Ape Piaggio. L’incidente è avvenuto in località Stecconato, nella zona residenziale di Montemerano, appena fuori il paese. Da una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri di Manciano, sembra che l’uomo alla guida, abbia perso il controllo dell’Ape, finendo fuori strada. Il mezzo è scivolato in una specie di burrone per almeno cinque metri. L’Ape si è ribaltato più volte prima di finire la sua corsa fortunatamente contro un albero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

