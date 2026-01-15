Si rafforza l’offerta formativa per i giovani cilentani | nasce Paestum Form

È stato inaugurato Paestum Form, un nuovo centro dedicato alla formazione dei giovani cilentani. L’obiettivo è offrire un polo integrato che metta a disposizione programmi formativi di qualità, aggiornati e orientati al mercato del lavoro. Un’opportunità per i giovani della zona di accedere a percorsi di formazione moderna e mirata, contribuendo alla crescita personale e professionale nel territorio cilentano.

Un nuovo  player  scende in campo con l’obiettivo dichiarato di fornire un  polo unico e integrato  dove i  giovani cilentani  possano trovare risposta alla loro domanda di formazione di qualità, moderna e spendibile nel lavoro. A Via Ponte Barizzo, 317 (località Ponte Barizzo) aprirà i battenti con una grande festa d’inaugurazione il  Paestum Form. Il nuovo polo d’eccellenza della formazione campana, nato dalla pluridecennale esperienza sul campo di  Attilio Cernelli  (già alla guida di Formazione 360 e ASCII Formazione) e la  vision  di  Emilio Junior Gatto, verrà presentato  sabato 17 gennaio alle 18. 🔗 Leggi su Ildenaro.itImmagine generica

