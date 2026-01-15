Si può fare letteratura con l’intelligenza artificiale?

È possibile creare letteratura utilizzando l'intelligenza artificiale? Mentre alcuni vedono in essa un’opportunità, altri sollevano preoccupazioni legate a furti e plagio. Per comprendere meglio questa tematica, senza allarmismi, possiamo partire da un esempio di Italo Calvino, uno dei grandi autori italiani, e riflettere sulle implicazioni dell’uso dell’AI nella scrittura.

