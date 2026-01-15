Si nascondono nella lounge dell’Allianz Stadium per mangiare e bere | fermati due tifosi

Nella lounge dell’Allianz Stadium, due tifosi si sono nascosti per mangiare e bere durante la partita. Ciò che sembrava una trasferta normale si è trasformato in un episodio più complesso, culminato con un arresto. Questa vicenda evidenzia come, anche in momenti di festa, possano verificarsi situazioni impreviste e richiedere interventi delle forze dell’ordine.

Doveva essere una semplice trasferta calcistica e una serata di festa visto il 5-0 finale, ma la giornata si è conclusa con un arresto. Un uomo e una donna, fratello e sorella arrivati da Bologna per assistere alla partita Juventus – Cremonese di lunedì scorso, sono stati scoperti all'interno dell' Allianz Stadium di Torino diverse ore dopo il termine dell'incontro. I due, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, si erano nascosti all'interno dell'impianto – in una delle sale d'accoglienza – con l'intenzione di trascorrervi la notte, consumando cibo e bevande e riposando nei locali dello stadio.

