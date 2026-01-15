Si nasconde all’Allianz Stadium dopo la partita | tifoso arrestato
Durante una partita all’Allianz Stadium, un tifoso ha tentato di nascondersi dopo l’evento, ma è stato individuato e arrestato. L’episodio ha portato a un intervento delle forze dell’ordine, trasformando quella che sembrava una normale trasferta in un caso giudiziario. La vicenda evidenzia l’importanza di rispettare le norme e le procedure durante gli eventi sportivi, evitando situazioni che possono complicare l’esperienza di tutti.
Doveva essere una semplice trasferta calcistica, ma si è trasformata in un incubo finito tra tribunali e carte bollate. Un tifoso bolognese, arrivato nella città sabauda con la sorella, è stato arrestato dopo essere rimasto nascosto all’interno dell’Allianz Stadium al termine della partita. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
