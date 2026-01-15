Si fingeva consulente finanziario | truffate decine di persone per oltre 500mila euro

Un individuo si spacciava per consulente finanziario, offrendo investimenti apparentemente sicuri e rendimenti elevati. In realtà, si trattava di un sistema truffaldino che ha coinvolto almeno 18 persone tra Lombardia e Veneto, sottraendo loro oltre 500 mila euro. La sua attività fraudolenta ha ingannato numerosi cittadini, evidenziando l'importanza di verificare sempre le credenziali e le promesse degli operatori finanziari.

Si presentava come procuratore finanziario e prometteva investimenti sicuri e rendimenti elevati, ma dietro quelle garanzie si nascondeva un sistema di truffe che avrebbe coinvolto almeno 18 vittime tra Lombardia e Veneto. Lunedì 12 gennaio la squadra mobile di Verbania ha arrestato un 60enne.

