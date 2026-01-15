Si canta e si balla al Paradiso | dinner show con Cristiano Malgioglio

Venerdì 23 gennaio alle 20:30, il Paradiso di Milazzo ospita un dinner show con Cristiano Malgioglio. Un’occasione per ascoltare e vedere dal vivo uno dei protagonisti della musica italiana, in un evento che unisce intrattenimento e buona cucina. Un appuntamento pensato per chi desidera trascorrere una serata all’insegna della musica e del divertimento in un’atmosfera informale e raffinata.

