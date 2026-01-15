È stata approvata una mozione congiunta di Pd, Avs, Casa Riformista e M5S per proporre modifiche alla riforma Calderoli. La richiesta si concentra sull’introduzione di nuovi criteri, evidenziando come la proposta del Governo possa penalizzare la Toscana e mettere a rischio la sopravvivenza di circa il metà dei comuni montani. La discussione prosegue per trovare un equilibrio tra esigenze di riforma e tutela territoriale.

E’ stata approvata la mozione Pd, Avs, Casa Riformista e M5S per cambiare la riforma Calderoli. "Servono nuovi criteri, la proposta del Governo è un colpo alla Toscana e rischia di cancellare il 50% dei comuni montani. Sulla riforma dei comuni montani serve un confronto serio con le Regioni e con le autonomie locali che metta mano ai criteri di classificazione. Lo abbiamo ribadito in consiglio regionale con una mozione approvata e sottoscritta da tutte le forze della maggioranza. Perché se il decreto Calderoli dovesse entrare in vigore così com’è, il rischio concreto è che circa il 50 per cento dei comuni montani toscani perda questo riconoscimento, con conseguenze pesanti per i territori coinvolti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Sì" alla mozione per cambiare la riforma

Leggi anche: Regione Lombardia, Federica Picchi sfiduciata: i consiglieri di maggioranza contro la sottosegretaria. Sì alla mozione di censura

Leggi anche: Diagnosi precoce dell'autismo, sì ai percorsi formativi nei nidi e nelle scuole dell'infanzia: "sì" alla mozione di D'Angelo (FI)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Crisi Iran, mozione unitaria in Senato: M5S si astiene e scoppia la polemica tra i partiti https://tg.la7.it/politica/italia-senato-mozione-iran-m5s-astensione-polemica-14-01-2026-250865 facebook