Gli Europei di short track di Tilburg, che si svolgeranno dal 16 gennaio, costituiscono un'importante tappa nel percorso verso le Olimpiadi di Milano Cortina. L’Italia si presenta con Sighel come principale rappresentante, puntando a risultati significativi in una competizione che riunisce le migliori squadre europee. Questa manifestazione offre l’opportunità di valutare lo stato di forma degli atleti e di consolidare la preparazione in vista delle prossime sfide internazionali.

Gli Europei di short track in programma a Tilburg, al via venerdì 16 gennaio, rappresentano molto più di una semplice rassegna continentale. A poco più di un mese dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, l’appuntamento olandese assume i contorni di una tappa di passaggio strategica, utile per rifinire meccanismi, testare soluzioni e ritrovare il ritmo gara dopo la pausa natalizia. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con credenziali di assoluto rilievo. La prima parte di stagione nel massimo circuito internazionale ha restituito un quadro estremamente positivo, certificato dalla doppia cifra di podi conquistati nel World Tour e da una squadra ormai stabilmente competitiva ai vertici europei. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Short track, Europei di Tilburg tappa verso Milano Cortina: Italia al via con Sighel leader

Leggi anche: Short track, Europei 2026 al via a Tilburg: Italia al completo verso Milano Cortina

Leggi anche: Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Europei di Short Track, l’Italia a Tilburg per le medaglie: dal 16 gennaio in gara; Short track, Europei di Tilburg tappa verso Milano Cortina: Italia al via con Sighel leader; Short track, prove generali per Arianna Fontana agli Europei. Fondamentale ritrovare le giuste sensazioni; Short track, i convocati dell’Italia per gli Europei. Squadra azzurra al gran completo verso Milano Cortina 2026.

Short track, Europei di Tilburg tappa verso Milano Cortina: Italia al via con Sighel leader - Gli Europei di short track in programma a Tilburg, al via venerdì 16 gennaio, rappresentano molto più di una semplice rassegna continentale. oasport.it