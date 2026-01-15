Shock in politica il ministro trovato morto in casa

La notizia della morte di Alexei Sklyar, ex viceministro del Lavoro e della Protezione Sociale in Russia, ha suscitato grande attenzione nel mondo politico. La scoperta del suo corpo in casa ha sollevato interrogativi e richiama l’interesse pubblico e mediatico. Questo evento rappresenta un momento di riflessione sulle dinamiche interne alla politica russa e le circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

Sgomento nel mondo istituzionale russo per la morte di Alexei Sklyar, ex viceministro del Lavoro e della Protezione Sociale della Federazione russa. L'uomo, cinquantenne, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Popovka, nel territorio di Novaja Moskva, alle porte di Mosca. Secondo le prime informazioni diffuse dai media russi, la pista principale è quella del suicidio, ma le autorità hanno avviato un'indagine per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.

