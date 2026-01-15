Sézane x Sea NY una terza edizione ricca di charme

Sézane e Sea NY uniscono le loro energie in una terza collaborazione, consolidando un legame fatto di stile e raffinatezza. Questa collaborazione internazionale riflette un’estetica condivisa, ispirata dall’atmosfera di un giorno di festa lungo la Senna. Un’occasione per scoprire capi e accessori che uniscono eleganza e semplicità, ideali per chi apprezza un modo di vestire sobrio ma ricco di charme.

Una passeggiata lungo la Senna in un giorno di festa può portare a tante cose, come una collaborazione intercontinentale tra due brand che condividono un animo affine: Sézane e Sea NY. Si sono conosciuti così Morgane Sézalory, fondatrice del brand francese Sézan e, e Sean Monahan, co-fouder del brand newyorkese, un 14 luglio in una Parigi a festa per la presa della Bastiglia. E il passo successivo è stato volare a New York e incontrare Monica Paolini, la mente creativa di Sea NY. E da quel momento il sodalizio non è stato solo professionale, ma anche personale. E quando l’amicizia contamina il lavoro, come ha spiegato Monica Paolini, ieri durante la presentazione a Parigi di questa terza collaborazione, «non sembra neanche di lavorare». 🔗 Leggi su Amica.it

