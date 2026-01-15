Sette musei un solo sistema | la nuova mappa culturale dell’Accademia e del Bargello

La nuova mappa culturale di Firenze unisce sette musei, tra l’Accademia e il Bargello, in un sistema integrato. Con oltre 50 mila opere e più di 18 mila metri quadrati di spazi espositivi, questa rete valorizza un patrimonio artistico di grande rilievo, tra cui numerosi capolavori di Michelangelo. Un percorso che permette di scoprire la storia e l’arte della città in modo più accessibile e coordinato.

Sette musei distribuiti nel cuore di Firenze, oltre 50 mila opere, più di 18 mila metri quadrati di spazi espositivi e una concentrazione senza eguali di capolavori di Michelangelo. Nasce ufficialmente il sistema museale Galleria dell'Accademia di Firenze e Musei del Bargello, una struttura.

