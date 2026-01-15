Sesto Fiorentino | incendio nello stabilimento di Ferragamo

A Sesto Fiorentino, nello stabilimento di Ferragamo in via Lucchese, si è verificato un incendio che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco con due squadre e due autobotti. La situazione è attualmente sotto controllo, e le autorità stanno valutando le cause dell'incidente. Nessun dettaglio su eventuali feriti o danni è stato ancora comunicato.

Incendio lungo la Perfetti Ricasoli a Sesto Fiorentino, il vento ostacola i vigili del fuoco - Le operazioni di spegnimento sono ostacolate dalle raffiche di vento che alimenta l'incendio e peraltro il rogo interessa un'area di difficile raggiungimento con i mezzi di terra tanto che è stato ...

