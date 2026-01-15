Serrone lotta ai roghi tossici | bruciava rifiuti all' aperto incastrato dalla Polizia Locale
La Polizia Locale di Serrone ha avviato un'operazione contro i reati ambientali, denunciando un individuo responsabile di bruciature di rifiuti all'aperto. L’intervento ha portato al sequestro di un’area utilizzata come discarica abusiva e al fermo di attività illecite di smaltimento dei rifiuti, evidenziando l’impegno delle autorità nel tutela del territorio e della salute pubblica nella zona nord della Ciociaria.
Pugno duro contro i reati ambientali nel nord della Ciociaria. Un'operazione della Polizia Locale di Serrone ha portato alla denuncia di una persona e al sequestro di un'area adibita a discarica abusiva e rogo di immondizia.L'intervento è maturato nell'ambito dei controlli intensificati per la. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
