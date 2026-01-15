Serrone lotta ai roghi tossici | bruciava rifiuti all' aperto incastrato dalla Polizia Locale

La Polizia Locale di Serrone ha avviato un'operazione contro i reati ambientali, denunciando un individuo responsabile di bruciature di rifiuti all'aperto. L’intervento ha portato al sequestro di un’area utilizzata come discarica abusiva e al fermo di attività illecite di smaltimento dei rifiuti, evidenziando l’impegno delle autorità nel tutela del territorio e della salute pubblica nella zona nord della Ciociaria.

