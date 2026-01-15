Il club ha ufficialmente comunicato la rescissione del contratto con il calciatore, chiudendo così un’esperienza di sei anni e 80 partite. Durante il suo periodo in squadra, è stato riconosciuto come un elemento affidabile e disponibile, contribuendo al gruppo sia in campo che nello spogliatoio. Questa decisione segna la fine di un’importante fase della carriera del giocatore e apre un nuovo capitolo professionale.

L’avventura si chiude dopo 6 anni: “Uomo spogliatoio, sempre a disposizione di staff e compagni” Il club ha annunciato il divorzio dal calciatore dopo 6 anni di militanza. Un divorzio avvenuto attraverso la rescissione consensuale del contratto in essere. Frenato da molti guai fisici, quest’anno il centrocampista aveva collezionato soltanto 1 presenza, 45? in tutto, lo scorso settembre in Coppa Italia. – Calciomercato.it È ufficialmente finita tra Marko Rog e il Cagliari. A comunicarlo è stata la società sarda: “È stato raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del suo contratto”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Serie A, UFFICIALE la rescissione: addio al club dopo 80 partite

Leggi anche: Ancelotti Botafogo, è già finita! C’è la rescissione con il club dopo alcune frazioni interne. Le sue parole: «Le decisioni non sempre si adattano alle spiegazioni pubbliche»

Leggi anche: Origi Milan, è ufficiale la rescissione consensuale: finita una esperienza non fortunata. Le ultime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Serie D, si separano le strade tra la Vibonese e Bucolo: ufficiale la rescissione del contratto. In arrivo due Under · ilvibonese.it; Serie D mercato. Doppio addio per il Prato; Edoardo Bove tratta la rescissione con la Roma: tornerà a giocare a calcio, lo farà all’estero; Addio di lusso a L’Aquila.

Ufficiale: Ryan Hurst sarà Kratos nella serie God of War su Prime Video. Il Thor degli ultimi capitoli accetta il passaggio di testimone. facebook

#TrapaniShark esclusa dalla Serie A di basket, è ufficiale: la decisione del Giudice Sportivo x.com