Serie A recupero HVerona-Bologna 2-3

Il recupero della Serie A tra Verona e Bologna si conclude con una vittoria ospite per 3-2. Dopo una rimonta, il Bologna conquista i tre punti al 'Bentegodi', consolidando la propria posizione in classifica. La partita ha visto entrambe le squadre impegnate in un confronto equilibrato, con il Bologna che ha saputo sfruttare le occasioni decisive per ottenere il risultato.

20.28 Recupero amaro per il malmesso Verona, battuto 2-3 al 'Bentegodi' in rimonta dal Bologna, che sale all'ottavo posto. Grandi giocate in un bel 1° tempo.Strepitosa ripartenza di Bernede dalla sua area con assist per il destro vincente di Orban (13').Veemente risposta rossoblù:supergol Orsolini (21') con un mancino sotto l'incrocio,raddoppio Odgaard con un preciso rasoterra (29'), bolide Castro per il tris al 44'. Riaccende il match l'autorete di Freuler (72'), Hellas vicinissimo al 3-3 con Sarr: Ravaglia salva. Il Bologna soffre ma tiene.

