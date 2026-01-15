Serie A il Milan passa 1-3 a Como

Il Milan ha ottenuto una vittoria per 3-1 contro il Como, con un gol di Kempf al 10' su cross di Baturina. Con questa vittoria, i rossoneri si avvicinano all’Inter, portandosi a tre punti di distanza in classifica di Serie A. La partita ha evidenziato la determinazione della squadra di Stefano Pioli, mantenendo elevate le possibilità di concorrere per le prime posizioni della stagione.

22.44 Rossoneri ora a tre punti dall'Inter. Cross di Baturina,Kempf anticipa Fofana e sblocca al 10'. Lariani dominanti, Maignan da copertina. Clamoroso su Nico Paz e sul colpo di testa ravvicinato di Da Cunha.Il Milan raccoglie senza seminare. Kempf in ritardo su Rabiot,Nkunku realizza il rigore (45'). Ripresa fotocopia del 1° tempo.Maignan dice di no a Paz, subiro dopo (55') Rabiot riceve da Leao e capovolge. Paz dal limite colpisce la traversa (59'),poi il palo (84') in sforbiciata. Non è serata e la rasoiata di Rabiot (88') lo certifica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

