Sequestro alla tripperia di vico Casana | ora i titolari annunciano battaglia legale

Il sequestro di 400 kg di riccetto e castagnetta alla tripperia di vico Casana ha suscitato preoccupazione tra i titolari, che ora annunciano un ricorso legale. Francesco Pisani, proprietario della storica bottega, afferma che il provvedimento rappresenta un episodio delicato e intende difendere la propria attività e la tradizione locale. La vicenda evidenzia le sfide legali e regolamentari nel settore alimentare tradizionale.

Anuncia battaglia Francesco Pisani, il titolare della storica tripperia di vico Casana che nei giorni scorsi si è visto sequestrare 400 kg di riccetto e castagnetta, due parti di carne derivati dai genitali della mucca, che per anni hanno caratterizzato la storica bottega del centro storico, la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Leggi anche: Natale in... aeroporto: il Palermo-Verona non decolla, i passeggeri rimandati a casa annunciano battaglia legale Leggi anche: Battaglia per l’ora legale: "Raccogliamo le firme, si risparmiano 2 milioni" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Sequestro alla tripperia di vico Casana: ora i titolari annunciano battaglia legale - Anuncia battaglia Francesco Pisani, il titolare della storica tripperia di vico Casana che nei giorni scorsi si è visto sequestrare 400 kg di riccetto e castagnetta, due parti di carne derivati dai ... genovatoday.it

Ispezione della Asl 3 nella Tripperia Casana a Genova. Scatta lo stop alla vendita di castagnetta e riccetto - Pisani, titolare della bottega storica: «Perdo metà fatturato». ilsecoloxix.it

Nuovo blitz interforze al Mercato Esquilino, nel cuore della Capitale: in campo Polizia di Stato, Polizia Locale, operatori della Capitaneria di Porto, ASL e Ispettorato del Lavoro. L’operazione ha portato al sequestro di 280 kg di prodotti alimentari e all’identifica facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.