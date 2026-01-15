Separazione delle carriere | perché l' arbitro non può far parte della squadra che accusa

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri rappresenta un principio fondamentale per garantire l’imparzialità e l’indipendenza della giustizia. Franco Livera, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza, sottolinea come questa riforma sia un passo importante, atteso da tempo, per rafforzare la fiducia nel sistema giudiziario. In questo articolo, analizziamo le ragioni e le implicazioni di questa separazione, fondamentale per un sistema più equo e trasparente.

Franco Livera, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Piacenza non ha dubbi: «La riforma della giustizia e la contestuale separazione delle carriere dei magistrati è giusta e si è anche aspettato tanto per arrivarci. Ci sarà pur un motivo se l'istituto delle carriere separate – seppur in.

