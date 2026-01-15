Sentenza europea su Magherini | Felici per il figlio di Riccardo ora sa che suo papà era persona perbene

La recente sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sul caso Magherini conferma la correttezza delle valutazioni sulla vicenda. Dopo le assoluzioni italiane, la condanna rappresenta un punto di svolta nel ristabilire la verità e la dignità di Riccardo Magherini, offrendo alla famiglia e al figlio una risposta giusta e definitiva.

Firenze, 15 gennaio 2025 – Una sentenza che per la famiglia ristabilisce la verità. Dopo le tre assoluzioni nella giustizia italiana, la Corte europea dei diritti dell'uomo condanna l'Italia sul caso di Riccardo Magherini, l'uomo che nel 2014 morì a Firenze durante le fasi di arresto da parte dei carabinieri. Magherini era in preda a una crisi di panico, dovuta anche alle sostanze stupefacenti che aveva assunto. E quell'arresto, quei carabinieri che salirono sul corpo dell'uomo, fecero qualcosa di "totalmente non necessario", secondo la sentenza della Corte europea, uscita nella mattina di giovedì 15 gennaio.

