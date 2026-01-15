Senso unico alternato lungo la strada provinciale 39 del Cerro

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza comunica che, lungo la strada provinciale 39 del Cerro, sono previsti lavori di consolidamento del corpo stradale alla progressiva km 15+050. Per garantire la sicurezza e l’efficienza del traffico, sarà istituito un senso unico alternato durante le operazioni di intervento. Si invita alla massima attenzione e si ringrazia per la collaborazione.

Il Servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l'esecuzione dei lavori di consolidamento del corpo stradale di valle alla progressiva km 15+050, lungo la Strada Provinciale n. 39 del Cerro, nel territorio comunale di Bettola.

