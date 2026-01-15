Senesi Juve si lavora per l’intesa sulla durata del contratto | ecco quanti anni chiede il difensore centrale argentino

La Juventus sta trattando con Senesi per definire i termini del nuovo contratto. Attualmente, si sta lavorando per raggiungere un accordo sulla durata dell’accordo, con il difensore centrale argentino che ha espresso le proprie richieste. La negoziazione si concentra sulla stabilità e sulla prospettiva a lungo termine, nell’ottica di rafforzare la rosa e pianificare il futuro.

Senesi Juve, si lavora per cercare già l'intesa sulla durata del contratto. Ecco quanti anni chiede il difensore centrale argentino. La Juventus ha posato la prima pietra importante per la costruzione della difesa del futuro. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, nelle ultime ore si è tenuto un primo incontro positivo tra la dirigenza piemontese e gli agenti di Marcos Senesi. Le parti hanno ufficialmente aperto i colloqui con l'obiettivo chiaro di ingaggiare il difensore centrale classe 1997 a parametro zero a partire dal prossimo luglio. L'esito del vertice è stato incoraggiante: l'ex Feyenoord ha infatti dato la sua disponibilità iniziale al trasferimento a Torino, aprendo di fatto la strada alla trattativa.

