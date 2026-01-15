Semestre aperto riaperte le immatricolazioni per chi non è entrato in graduatoria

Sono state riaperte le immatricolazioni per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Parma. Questa possibilità è rivolta agli studenti che non sono riusciti ad entrare in graduatoria durante le precedenti sessioni. Le nuove iscrizioni consentono di accedere nuovamente ai percorsi formativi offerti dall’ateneo, offrendo un’opportunità di proseguire gli studi e di avvicinarsi al mondo del lavoro con una formazione qualificata.

Da ieri pomeriggio ai corsi triennali e magistrali a ciclo unico a libero accesso (tranne Comunicazione) e dalle 17 del 19 gennaio ai corsi triennali e magistrali a ciclo unico ad accesso cronologico, fino a esaurimento dei posti residui. Chiusura il 6 febbraio alle 12 Riaprono le immatricolazioni ai corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico dell’Università di Parma a.a. 2025-2026 per le persone che erano iscritte al semestre aperto in Unipr o in qualsiasi altra università italiana e che non sono risultate ammesse in graduatoria nazionale. La riapertura delle immatricolazioni va dalle 17 di ieri 14 gennaio fino alle 12 di venerdì 6 febbraio per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico a libero accesso (tranne Comunicazione e media contemporanei per le industrie creative), e dalle 17 di lunedì 19 gennaio alle 12 di venerdì 6 febbraio per i corsi di laurea triennale e magistrale a ciclo unico ad accesso cronologico che abbiano ancora posti disponibili (fino ad esaurimento). 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: Semestre aperto Medicina, pubblicate le graduatorie: le scadenze per immatricolazioni e iscrizioni da oggi all’8 febbraio 2026

Leggi anche: Università di Perugia, riaperte le immatricolazioni per l'anno 2025/26. C'è tempo fino al 27 gennaio

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Riapertura immatricolazioni per iscritte e iscritti al semestre aperto non in graduatoria; Semestre aperto, riaperte le immatricolazioni per chi non è entrato in graduatoria; Medicina 2026, graduatoria pubblicata: oltre 14mila assegnati alla prima scelta; Università, finestra straordinaria di immatricolazioni per chi arriva dal semestre aperto.

Università di Perugia, riaperte le immatricolazioni per l’anno accademico 2025/2026 - Le iscrizioni all’Università degli studi di Perugia resteranno aperte fino al 27 gennaio per consentire a un numero più ampio di studenti di completare l’immatricolazione a tutti i corsi di laurea (tr ... umbria24.it