Quanto è bella la sensazione di quando, tornando da una vacanza, ci viene detto “Stai benissimo, come è andata la vacanza?”. Molti di noi sognano questo momento, magari in un posto caldo e soleggiato, soprattutto in questo periodo invernale. Per questo ci viene in soccorso un trend beauty molto amato dalle celebs, la resting rich face, che unisce make-up e skincare per ottenere quell’aspetto riposato e tipico delle star. Sembrare riposati come in vacanza? Ci pensa la resting rich face. @? – Per ottenere questo risultato ci sono sei passaggi da poter seguire, il cui scopo è alternare stratificazioni leggere a sfumature naturali, per rendere il visibile il confine tra cura della pelle e make up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sembrare riposati come in vacanza: è la resting rich face, che combina skincare e makeup

