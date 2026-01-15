Sembrare riposati come in vacanza | è la resting rich face che combina skincare e makeup

Da metropolitanmagazine.it 15 gen 2026

Il volto riposato e luminoso trasmette benessere e freschezza, anche senza grandi sforzi. La tendenza del

Quanto è bella la sensazione di quando, tornando da una vacanza, ci viene detto “Stai benissimo, come è andata la vacanza?”. Molti di noi sognano questo momento, magari in un posto caldo e soleggiato, soprattutto in questo periodo invernale. Per questo ci viene in soccorso un trend beauty molto amato dalle celebs, la resting rich face, che unisce make-up e skincare per ottenere quell’aspetto riposato e tipico delle star. Sembrare riposati come in vacanza? Ci pensa la resting rich face. @? – Per ottenere questo risultato ci sono sei passaggi da poter seguire, il cui scopo è alternare stratificazioni leggere a sfumature naturali, per rendere il visibile il confine tra cura della pelle e make up. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

