Selvaggia Lucarelli distrugge Corona | analisi spietata lui ne esce malissimo la sua serie è un flop totale

Selvaggia Lucarelli ha recentemente analizzato in modo critico la serie

Selvaggia Lucarelli torna a colpire con una delle sue analisi più dure e articolate, questa volta prendendo di mira Io sono notizia, la docuserie dedicata a Fabrizio Corona approdata su Netflix lo scorso 9 gennaio. Nella sua newsletter Vale tutto, la giornalista smonta l’operazione senza sconti, soffermandosi non solo sui contenuti, ma anche sui numeri, sui finanziamenti e sull’impostazione culturale del progetto. Il risultato è una bocciatura totale, che non riguarda soltanto Corona come personaggio, ma l’intero sistema che ha reso possibile la serie. La serie Netflix di Fabrizio Corona? Un flop totale: parola di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli distrugge Corona: analisi spietata, lui ne esce malissimo, la sua serie è un flop totale Leggi anche: Selvaggia Lucarelli contro Fiorello: “Se ride con Corona, ne legittima la pericolosità sociale” Leggi anche: Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima” - Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: “Falsissima e un flop globale”. fanpage.it

Mario Adinolfi choc contro Selvaggia Lucarelli e il compagno: «Fate suicidare la povera gente». Lei lo querela - L'ex parlamentare aveva attaccato la giornalista e il compagno Lorenzo Biagiarelli via social. corriereadriatico.it

Adinolfi attacca Selvaggia Lucarelli: “Accusi Corona, ma avete fatto suicidare la povera gente”. Immediata la querela - Un articolo fortemente critico nei confronti di Corona e del metodo da lui utilizzato per raccontare ... fanpage.it

Mario #Adinolfi parla della querela che ha ricevuto da Selvaggia #Lucarelli sul caso #Signorini

#SelvaggiaLucarelli demolisce la docu-serie su #FabrizioCorona La Lucarelli ha scritto la su opinione sulla docu-serie su Fabrizio Corona fatta da Netflix. Ebbene la Lucarelli per prima cosa spiega che nonostante in Italia la serie sia al primo posto in classific facebook

Selvaggia Lucarelli commenta il proscioglimento di Chiara Ferragni: “Resta colpevole di pubblicità ingannevole" x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.