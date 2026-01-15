Selvaggia Lucarelli distrugge Corona | analisi spietata lui ne esce malissimo la sua serie è un flop totale

Da donnapop.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Selvaggia Lucarelli ha recentemente analizzato in modo critico la serie

Selvaggia Lucarelli torna a colpire con una delle sue analisi più dure e articolate, questa volta prendendo di mira Io sono notizia, la docuserie dedicata a Fabrizio Corona approdata su Netflix lo scorso 9 gennaio. Nella sua newsletter Vale tutto, la giornalista smonta l’operazione senza sconti, soffermandosi non solo sui contenuti, ma anche sui numeri, sui finanziamenti e sull’impostazione culturale del progetto. Il risultato è una bocciatura totale, che non riguarda soltanto Corona come personaggio, ma l’intero sistema che ha reso possibile la serie. La serie Netflix di Fabrizio Corona? Un flop totale: parola di Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Donnapop.it

selvaggia lucarelli distrugge corona analisi spietata lui ne esce malissimo la sua serie 232 un flop totale

© Donnapop.it - Selvaggia Lucarelli distrugge Corona: analisi spietata, lui ne esce malissimo, la sua serie è un flop totale

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli contro Fiorello: “Se ride con Corona, ne legittima la pericolosità sociale”

Leggi anche: Selvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima”

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

selvaggia lucarelli distrugge coronaSelvaggia Lucarelli smonta Fabrizio Corona: “La serie Netflix è falsissima” - Selvaggia Lucarelli demolisce la docuserie di Fabrizio Corona su Netflix: “Falsissima e un flop globale”. fanpage.it

Mario Adinolfi choc contro Selvaggia Lucarelli e il compagno: «Fate suicidare la povera gente». Lei lo querela - L'ex parlamentare aveva attaccato la giornalista e il compagno Lorenzo Biagiarelli via social. corriereadriatico.it

Adinolfi attacca Selvaggia Lucarelli: “Accusi Corona, ma avete fatto suicidare la povera gente”. Immediata la querela - Un articolo fortemente critico nei confronti di Corona e del metodo da lui utilizzato per raccontare ... fanpage.it

Mario #Adinolfi parla della querela che ha ricevuto da Selvaggia #Lucarelli sul caso #Signorini

Video Mario #Adinolfi parla della querela che ha ricevuto da Selvaggia #Lucarelli sul caso #Signorini

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.