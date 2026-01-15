Segreti di famiglia 3 replica puntata 15 gennaio in streaming | Video Mediaset

Oggi, giovedì 15 gennaio, torna in streaming la nuova puntata di Segreti di famiglia (Yargi). In questo episodio, Nadide prende il caso a Ilgaz, suscitando una reazione negativa da parte del procuratore, che richiede spiegazioni. La serie, prodotta in Turchia, continua a seguire le vicende dei suoi protagonisti, offrendo uno sguardo sulle dinamiche legali e personali che caratterizzano la trama.

Nuovo appuntamento oggi – giovedì 15 gennaio – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ). Nella puntata odierna Nadide toglie il caso a Ilgaz ma il procuratore reagisce male e chiede spiegazioni. Nel frattempo Aylin si sfoga con Gul che cerca di consolarla e le consiglia di parlare con il marito. I due parlano, ma Aylin non intende credere alle nuove promesse di Osman. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 44 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

