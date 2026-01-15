Segreteria di Marras è scontro FdI | Termine costa troppo L’assessore | Accuse false

La nomina del nuovo segretario di Marras ha suscitato recentemente polemiche politiche. Fratelli d’Italia ha contestato il costo dell’incarico, mentre l’assessore ha negato le accuse di spesa eccessiva. La questione riguarda un incarico del valore di circa 130mila euro annui, ritenuto da alcuni inopportuno e simbolo di tensioni tra le forze politiche e le esigenze dei cittadini maremmani.

"La nomina del segretario provinciale del Partito Democratico, nonché sindaco del Comune di Monterotondo Marittimo, a responsabile della segreteria dell'assessore Marras, per un incarico dal valore complessivo di circa 130mila euro l'anno, rappresenta una scelta politicamente e istituzionalmente inopportuna, ma anche un vero e proprio schiaffo nei confronti dei cittadini maremmani". Inizia così Luca Minucci, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. "Ancora una volta la sinistra toscana dimostra che, quando si tratta di assegnare incarichi ben retribuiti, il criterio fondamentale di scelta è l'appartenenza politica, anche nel caso in cui il soggetto in questione è un primo cittadino al terzo mandato e, al contempo, un dipendente in aspettativa di un altro comune governato dalla sinistra".

