Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano | tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

Dal 16 al 18 gennaio, alla Soevis Arena di Legnano, si svolge la Seconda Prova Nazionale di spada, con gare dedicate a Cadetti, Giovani e Assoluti. Oltre 1100 atleti partecipano a questa competizione nazionale, che culminerà con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un'occasione importante per gli appassionati di scherma di seguire da vicino le performance dei giovani talenti italiani.

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Soevis Arena di Legnano va in scena la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada: oltre 1100 atleti in pedana e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. La grande scherma nazionale torna protagonista a Legnano con la Seconda Prova Nazionale . 🔗 Leggi su Sportface.it Leggi anche: Roma torna Capitale della scherma: su Assalto TV la Prima Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada Leggi anche: 1ª Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto e spada: via da Roma gli Under 17 in diretta su “Assalto – La TV della Scherma” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Presentata a Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada. Da venerdì in pedana 1100 atleti, tutte le fasi finali in diretta su “Assalto – La TV della Scherma”; Prova nazionale di spada a Castellanza: al via la gara dal 16 al 18 gennaio; Spada, Coppa del Mondo: l'Italia maschile termina in seconda piazza la gara a squadre di Fujairah; Riflettori accesi alla Soevis Arena. La grande scherma protagonista. A Legnano la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di spada - Questa mattina, in conferenza stampa, sono stati svelati tutti i dettagli della kermesse in programma da venerdì 16 a domenica 18 gennaio ... italpress.com

Conto alla rovescia iniziato per la seconda prova nazionale Assoluti, Giovani, Cadetti di spada maschile e femminile - Torna a Legnano la scherma con un appuntamento nazionale: torna la seconda prova nazionale Assoluti, Giovani, Cadetti di spada maschile e femminile, che avrà i ... settenews.it

Prova nazionale di spada a Castellanza: al via la gara dal 16 al 18 gennaio - La competizione schermistica arriva in città con la seconda prova nazionale per Assoluti, Cadetti e Giovani. legnanonews.com

Maturità 2026, la grande riforma sulla seconda prova: ecco quando si conoscerà la materia. #QdS x.com

Presenze record per la seconda prova regionale di tennis tavolo che si è svolta domenica 11 gennaio a Villa Guardia. 426 gli atleti in gara, provenienti da 41 società sportive della Lombardia Un'intensa giornata di sport con sfide avvincenti che si sono su facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.