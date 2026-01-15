Seconda Prova Nazionale di spada a Legnano | tre giorni di gare su Assalto – La TV della Scherma

Dal 16 al 18 gennaio, alla Soevis Arena di Legnano, si svolge la Seconda Prova Nazionale di spada, con gare dedicate a Cadetti, Giovani e Assoluti. Oltre 1100 atleti partecipano a questa competizione nazionale, che culminerà con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma. Un'occasione importante per gli appassionati di scherma di seguire da vicino le performance dei giovani talenti italiani.

Da venerdì 16 a domenica 18 gennaio alla Soevis Arena di Legnano va in scena la Seconda Prova Nazionale Cadetti, Giovani e Assoluti di spada: oltre 1100 atleti in pedana e fasi finali in diretta su Assalto – La TV della Scherma. La grande scherma nazionale torna protagonista a Legnano con la Seconda Prova Nazionale . 🔗 Leggi su Sportface.itImmagine generica

