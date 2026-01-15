Se desideri scoprire cosa fare a Milano, la serata Capital Jam alla Fabbrica del Vapore rappresenta un’occasione interessante. L’evento, svoltosi recentemente, ha offerto un momento di relax e musica nel cuore della città, in un ambiente suggestivo. Un’opportunità per ascoltare musica e trascorrere una serata piacevole in un luogo storico di Milano.

Ieri sera ho avuto la piacevole occasione di assistere alla serata Capital Jam, tenuta alla fabbrica del vapore, a Milano. La serata è condotta da Luca De Gennaro e tenuta in piedi dalla grandissima band di Vittorio Cosma. La serata di Capital Jam si è confermata un appuntamento imperdibile per chi ama la musica suonata, raccontata e condivisa. Sul palco, tre ospiti d’eccezione, a mio avviso, Margherita Vicario, Frah Quintale e Le Vibrazioni, protagonisti di un incontro che ha saputo unire qualità musicale, leggerezza e riflessione. Ognuno degli artisti ha regalato al pubblico una performance intensa e curata, interpretando un proprio brano e due cover a scelta, una italiana e una straniera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Se non sai cosa fare a Milano vai a Capital Jam

