Scuole insicure a Chieti Pompilio Azione Politica | Tutti gli edifici inidonei serve un piano immediato

La situazione degli edifici scolastici a Chieti preoccupa, con alcuni plessi considerati inidonei e a rischio. Dopo la chiusura di Brecciarola per crepe, la consigliera Serena Pompilio di Azione Politica sottolinea l’esigenza di un piano immediato di monitoraggio e messa in sicurezza delle scuole. È fondamentale intervenire tempestivamente per garantire ambienti scolastici sicuri e adeguati per studenti e personale.

La consigliera denuncia la situazione emersa dagli accessi agli atti: "Indici di vulnerabilità sismica sotto soglia, il caso Brecciarola è solo la punta dell'iceberg. Persi fondi Pnrr e nessuna programmazione sulla sicurezza" Dopo la chiusura del plesso scolastico di Brecciarola per la presenza di crepe, la consigliera comunale di Azione Politica, Serena Pompilio, lancia un allarme sullo stato generale degli edifici scolastici a Chieti e chiede un monitoraggio immediato. «Gli indici di vulnerabilità sismica sono quasi tutti sotto soglia, eppure si continua a fornire rassicurazioni infondate», denuncia.

