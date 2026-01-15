Scuole aperte alle medie Idea promossa d’estate ma bocciata d’inverno

L'iniziativa “Scuole Aperte tutto l’anno” mira a garantire spazi e attività extrascolastiche nelle medie durante tutto il ciclo scolastico. Promossa in estate, questa proposta incontra difficoltà in inverno, quando l’affluenza diminuisce. L’obiettivo è offrire opportunità di socializzazione e apprendimento anche nei periodi meno favorevoli, mantenendo aperte le strutture e coinvolgendo gli adolescenti, sotto la guida dell’assessorato comunale alla Scuola.

di Federica Gieri Samoggia D'inverno, piace poco. D'estate, molto. Stiamo parlando di 'Scuole Aperte tutto l'anno': l'iniziativa dell'assessorato comunale alla Scuola, guidato da Daniele Ara, per tenere aperte di pomeriggio, in orario extra scolastico, le ventidue medie così da offrire attività agli adolescenti. Quanto alle risorse, estate e inverno su cinque anni costano 3.149.982 euro in quota Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27. Prima, però, un distinguo: da almeno un decennio, d'inverno, quindi durante l'anno scolastico, le medie hanno i portoni aperti dopo le lezioni. In genere si tratta di tre pomeriggi a settimana durante i quali vengono proposte una miriade di attività integrate con l'offerta formativa.

