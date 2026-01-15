Scuole al freddo a Roma e nel Lazio studenti con i cappotti | Termosifoni spenti e caldaie rotte

In molte scuole di Roma e del Lazio, le temperature interne rimangono inferiori ai 18 gradi, a causa di termosifoni spenti e caldaie guaste. Questa situazione ha portato studenti e insegnanti a protestare, sottolineando come il freddo influisca sul diritto allo studio e sul benessere scolastico. La problematica evidenzia la necessità di interventi urgenti per garantire ambienti di apprendimento più confortevoli e sicuri.

Dal rientro in classe molte scuole di Roma e del Lazio restano sotto i 18 gradi. Studenti in sciopero: "Studiare al freddo nega il diritto allo studio".

Scuole al freddo, a Siracusa 6 gradi, a Palermo 13 anni senza termosifoni, nel Lazio edifici malsani. In arrivo temperature miti per 10 giorni - Un po’ ovunque, la temperatura si è avvicinata allo zero, spesso è andata sotto con gelate che non si ricor ... tecnicadellascuola.it

Scuole nel Lazio, la denuncia della Rete degli Studenti Medi: “Classi al freddo e strutture fatiscenti” - La Rete degli Studenti Medi del Lazio denuncia criticità diffuse negli edifici scolastici: freddo in classe, infiltrazioni, finestre rotte e crolli. latinaquotidiano.it

Scuole al freddo a Siracusa, Gilistro (M5S) porta il caso all’Ars. In collegamento con Carlo Gilistro, deputato regionale del Movimento 5 Stelle facebook

Scuole al freddo nella provincia di Palermo: malore per un’alunna nell’istituto Capuana x.com

