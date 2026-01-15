Scuola italiana in Cile ricerca docente di matematica
La scuola italiana "De Gasperi " di La Serena, Cile sta cercando un docente di matematica da inserire nel suo organico (Liceo delle Scienze Applicate) da febbraio 2026. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Leggi anche: Frassinetti: “La scuola italiana è un modello di inclusione, organico di sostegno rafforzato. Rapporto alunno/docente sempre più efficace. Flessibilità e inclusione all’avanguardia”
Leggi anche: AlphaProof di DeepMind: l’IA che conquista l’argento alle Olimpiadi della Matematica e cambia il futuro della ricerca
Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.
Costruire ponti con l’America Latina: il Politecnico di Torino in missione in Cile.
Inizia oggi il #ViaggiodellaMemoria 2026 della #scuola italiana in ricordo delle vittime della #Shoah. L’iniziativa, promossa dal #MIM in collaborazione con l’UCEI - Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, quest’anno è concepita come un laboratorio itinerant facebook
#Scuola italiana in crisi tra edifici fatiscenti, classi sovraffollate e #dispersionescolastica x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.