Scuola i sindacati | Il commissario potrebbe seguire parametri puramente numerici

Le segreterie provinciali di Flc Cgil, Cisl Scuola, Gilda Unams e Snals Confsal criticano la decisione del Consiglio dei Ministri di nominare un commissario ad acta per il dimensionamento della rete scolastica in Emilia-Romagna, temendo che possano essere adottati criteri puramente numerici. La loro posizione riflette preoccupazioni sul metodo di intervento e sugli effetti sulla scuola locale.

