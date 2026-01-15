Scuola e imprese a braccetto Progetto Costruttori di Futuro L’apprendistato entra in classe
di Sonia Fardelli Un progetto di apprendistato nelle scuole con Confartigianato per preparare i professionisti del domani. È stato presentato ieri Apprendistato Duale che coinvolge l’ Isis Fermi e che è realizzato con Confartigianato Imprese Arezzo nell’ambito del progetto "Costruttori di Futuro". Un’iniziativa di integrazione tra formazione scolastica e mondo del lavoro con la collaborazione dell’azienda Rbb Automation srl, dove gli studenti saranno ospitati per un’esperienza sul campo. Alla presentazione sono intervenuti Simona Maggini e Lorenzo Vannini, dirigenti Confartigianato Casentino, Laura Paffetti presidente Confartigianato Giovani Imprenditori, Annalisa Mannelli funzionaria della Camera di Commercio, il sindaco Filippo Vagnoli, il dirigente scolastico dell’Isis Fermi Maurizio Librizzi, il docente Gianni Sensi, e i titolari di Rbb Automation srl, Roberto Ceccantini e Massimo Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
