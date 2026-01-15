Scuola Boat di Santa Barbara ancora lavori | oltre un anno di ritardo

Sembra esserci una sorta di maledizione sul cantiere della scuola materna "Boat" di Santa Barbara a Viterbo. Una delle opere che hanno riscontrato più problemi nella sua storia di progettazione e realizzazione. Ditte sollevate dall'incarico, problemi burocratici e cantiere fermo per più di dieci. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

