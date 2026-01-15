Scopriamo insieme quali sono i team olimpici vestiti meglio di Milano-Cortina. Con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici 2026, l’attenzione si concentra anche sull’abbigliamento delle delegazioni, simbolo di identità e stile. In questo articolo analizzeremo i look più eleganti e rappresentativi delle squadre, per offrire un’occhiata sobria e informativa alle scelte di moda che accompagnano l’evento.

Il conto alla rovescia per Milano-Cortina 2026 è ufficialmente iniziato, e ve ne sarete sicuramente accorti: la fibrillazione che si respira nelle città che ospiteranno i Giochi, le foto dei tedofori in giro per l'Italia, le gare test per mettere a prova impianti e accoglienza di un appuntamento olimpico che promette di fare la storia. La solennità dell'evento impone anche un dress code all'altezza, ed è per questo che federazioni nazionali e brand hanno spinto più in alto l'asticella di creatività e bellezza delle divise che sfileranno durante i Giochi: le uniformi di rappresentanza hanno sempre avuto un posto importante nell'estetica delle Olimpiadi, e non c'è dubbio che l'edizione 2026 lascerà in eredità più di un esempio di spicco. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Scopriamo insieme quali sono i team olimpici vestiti meglio di Milano-Cortina

Leggi anche: Curling, Team USA completa l’en plein verso Milano Cortina 2026. Assegnati gli ultimi pass olimpici

Leggi anche: Così sono nate le divise ufficiali dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sono firmati Giant gli occhiali del Team Jayco AlUla; Una valigia rosa; Legge di Bilancio 2026: le principali novità fiscali e finanziarie; Morning shed: perché tutti parlano di questa routine notturna.

Scopriamo insieme 5 miniserie presenti nel catalogo HBO Max che potreste guardare in un solo weekend senza fermarvi https://serial.everyeye.it/notizie/hbo-max-5-miniserie-guardare-fiato-weekend-853449.htmlutm_medium=Social&utm_source=Facebo facebook