Scontro tra due auto in Porta Nuova una travolge un pedone | 60enne in gravi condizioni - Foto e video

Da ecodibergamo.it 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente tra due auto si è verificato oggi intorno alle 14.10 in Porta Nuova, coinvolgendo anche un pedone di 60 anni. L’impatto ha causato il blocco di via Tiraboschi e via Camozzi. Il pedone è stato trasportato in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e ricostruzione della dinamica.

L’INCIDENTE. Bloccate via Tiraboschi e via Camozzi. Lo schianto intorno alle 14.10 di giovedì 15 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

