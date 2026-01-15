Scontro tra due auto in Porta Nuova una travolge un pedone | 60enne in gravi condizioni - Foto e video
Un incidente tra due auto si è verificato oggi intorno alle 14.10 in Porta Nuova, coinvolgendo anche un pedone di 60 anni. L’impatto ha causato il blocco di via Tiraboschi e via Camozzi. Il pedone è stato trasportato in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e ricostruzione della dinamica.
L’INCIDENTE. Bloccate via Tiraboschi e via Camozzi. Lo schianto intorno alle 14.10 di giovedì 15 gennaio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Incidente mortale a Vespolate: schianto tra due auto, una si ribata e travolge e uccide un pedone
Leggi anche: Scontro in via Fosso Foreste a Montesilvano, scontro tra moto e suv: centauro in gravi condizioni [FOTO]
Schianto tra due auto in via Ferrari, una si ribalta [FOTO]; Incidente tra due auto e un camion all'incrocio in via Novara: donna in coma; Scontro tra 2 auto in contrada Spalla: 2 feriti; Bedizzole, incidente tra due auto: due feriti.
Violento schianto tra due auto sulla statale: tre persone, compreso un bimbo, portate in ospedale - Tre persone, compreso un bimbo di 7 anni, accompagnati al pronto soccorso. ildolomiti.it
Scontro tra due auto: un mezzo si cappotta. Una 78enne portata all'ospedale - 45 di oggi, martedì 30 dicembre, all'altezza del distributore d ... ildolomiti.it
Incidente tra Muccia e Serravalle: ferito portato in eliambulanza a Torrette - L’incidente si è verificato questa mattina sulla superstrada Civitanova Marche- centropagina.it
Incidente a Rende, scontro tra minicar e auto su via Mosca: Un incidente stradale si è verificato a Rende, lungo via Mosca, coinvolgendo una minicar e un'auto. L'allarme è scattato subito dopo l'impatto, e sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani, le... facebook
Quartu, scontro auto- scooter: 15enne trasportata in codice rosso al Brotzu x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.