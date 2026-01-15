Scontro tra due auto in Porta Nuova una travolge un pedone | 60enne in gravi condizioni - Foto e video

Un incidente tra due auto si è verificato oggi intorno alle 14.10 in Porta Nuova, coinvolgendo anche un pedone di 60 anni. L’impatto ha causato il blocco di via Tiraboschi e via Camozzi. Il pedone è stato trasportato in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per le operazioni di assistenza e ricostruzione della dinamica.

