Scontro tra due auto a Gariga

Nella serata del 14 gennaio, lungo la statale Valnure, si è verificato uno scontro tra due veicoli nei pressi della rotonda per Turro, in località Gariga. L'incidente ha coinvolto due automobili, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestione della situazione e per eventuali accertamenti.

