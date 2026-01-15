Scontro tra due auto a Gariga
Nella serata del 14 gennaio, lungo la statale Valnure, si è verificato uno scontro tra due veicoli nei pressi della rotonda per Turro, in località Gariga. L'incidente ha coinvolto due automobili, senza conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per gestione della situazione e per eventuali accertamenti.
Incidente stradale lungo la statale Valnure vicino alla rotonda per Turro, in località Gariga, nella serata del 14 gennaio. Lievemente feriti i due conducenti di due vetture che si sono scontrate violentemente per cause ancora da accertare.Sul posto un’ambulanza della Croce Rossa di Podenzano, i. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
