Scontro Report-Garante dalla multa alle dimissioni di Fanizza | le tappe della vicenda | Video

Negli ultimi mesi si sono susseguite diverse fasi nella vicenda che coinvolge Report e il Garante della Privacy, culminando con perquisizioni della Guardia di finanza e un’indagine avviata dall’Autorità. L’episodio ha portato anche alle dimissioni di Fanizza, segnando un momento importante nel rapporto tra le parti. In questo articolo si ripercorrono le tappe principali di questa complessa vicenda.

Le perquisizioni della Guardia di finanza, con la notizia dell'indagine avviata del collegio del Garante della Privacy, sono l'ultimo sviluppo di uno scontro tra Report e l'Autorita' degli ultimi mesi. Tutto inizia il 23 ottobre con la notifica di una sanzione di 150 mila euro alla Rai per la diffusione da parte di Report dell'audio tra Gennaro Sangiuliano e la moglie Federica Corsini, che parlava di Maria Rosaria Boccia.

