Scontri durante match di Calcio a 5 | partite dell’ASD Amalfi a porte chiuse

Il Comune di Scala ha deciso di disputare tutte le partite interne dell’ASD Amalfi di Serie C2 di Calcio a 5 a porte chiuse, per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative. Questa misura rimarrà in vigore fino alla fine della stagione, in risposta a recenti episodi di tensione durante gli incontri. La decisione mira a preservare l’ordine durante le gare e tutelare la tranquillità di tutti i partecipanti.

