Scomparsa di Federica Torzullo l' auto è ancora in giardino | indagato il marito

È ancora presente nel giardino di casa l'auto rossa di Federica Torzullo, scomparsa di recente. Le indagini si concentrano sul marito, ora sotto indagine, mentre le autorità proseguono le verifiche per chiarire i dettagli di questa vicenda. La vicenda resta sotto osservazione, con l’obiettivo di fare luce sulle circostanze della scomparsa.

L'auto rossa di Federica Torzullo è ancora parcheggiata nel giardino di casa, come se il tempo si fosse fermato a quella notte. Le telecamere la riprendono la sera dell'8 gennaio, intorno alle 23, vicino alla sua casa ad Anguillara Sabazia: i vicini la vedono entrare in macchina, poi di lei nessuna traccia. È l'ultima immagine della 42enne scomparsa. La Procura ha aperto un'inchiesta e il marito, Claudio Carlomagno, è indagato a piede libero per omicidio volontario. Durante un sopralluogo nell'abitazione, gli inquirenti avrebbero rilevato tracce di sangue con il luminol. Restano le contraddizioni nei racconti dell'uomo e un buco di tre ore ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

