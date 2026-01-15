Scomparsa di Annabella Martinelli l’amica testimone parla dell’ultimo incontro

La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni di Teolo, ha suscitato grande attenzione. Un’amica testimone ha recentemente fornito dettagli sul loro ultimo incontro, contribuendo a chiarire alcuni aspetti della vicenda. Le indagini continuano a focalizzarsi su questa testimonianza, ritenuta significativa dagli inquirenti nel quadro delle ricerche in corso.

La scomparsa di Annabella Martinelli, 22 anni, da Teolo, si arricchisce di un nuovo elemento ritenuto decisivo dagli inquirenti. Nelle ultime ore è infatti emersa una testimone che sostiene di aver incontrato la giovane la sera dell’Epifania, lungo la strada che sale verso i Colli Euganei, e di averci anche parlato. Un racconto che potrebbe contribuire a chiarire gli ultimi spostamenti prima della sparizione. I carabinieri stanno ora concentrando gran parte delle verifiche proprio su questo incontro, avvenuto a tarda sera sui tornanti verso Teolo. È lì che, secondo quanto riferito, Annabella sarebbe stata vista per l’ultima volta, da sola, al freddo, mentre spingeva a mano una bicicletta viola. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

