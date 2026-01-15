Scomparsa Annabella è finita in tragedia | trovata morta

Dopo settimane di silenzio e ricerche, si è concluso il caso della scomparsa di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni di Padova scomparsa dal 6 gennaio. La sua tragica fine ha portato alla luce una triste realtà, chiudendo un episodio che aveva coinvolto familiari, amici e la comunità locale. L’indagine si è conclusa con il ritrovamento del suo corpo, portando a una riflessione sulla delicatezza di queste situazioni.

Dopo giorni di attesa, angoscia e appelli, si è finalmente arrivati a una svolta nel caso della scomparsa di Annabella Martinelli, la 22enne di Padova di cui si erano perse le tracce dal 6 gennaio. Le ricerche, partite subito dopo la denuncia dei familiari, avevano coinvolto forze dell'ordine, volontari e protezione civile, trasformando il caso in uno dei più seguiti degli ultimi giorni in città. Fin dalle prime ore successive alla sparizione, l'attenzione degli inquirenti si era concentrata su una zona ben precisa, quella dei Colli Euganei, dove era stata ritrovata la bicicletta della giovane.

